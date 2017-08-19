Özel yurtlar fiyatta vakıf üniversiteleriyle yarışıyor

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Verdiği hizmetlerle 5 yıldızlı otelleri aratmayan özel yurtlarda konaklamanın aylık bedeli 6 bin lirayı aşarken, bu yurtlarda öğrenim görülen dönem içinde 9 ay kalmak hesabı daha da kabartıyor. Öyle ki bir öğretim yılında özel yurtlarda kalmanın toplam ücreti 54 bin liraya dayanarak, adeta vakıf üniversitelerinin fiyatlarıyla yarışıyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre özel yurtlar, yaşadığı ilden uzakta üniversite eğitimi için başka bir kentin yolunu tutan öğrenciler sayesinde büyük bir endüstriye dönüştü.

Öğrenci kapmak için verdiği hizmetlere sinema salonu, havuz, Türk hamamı, fitness ve saunayı da ekleyen özel yurtlar, rekabeti "5 yıldıza" taşıyarak otellerle yarışır hale geldi.

Verilen hizmetlerdeki artış fiyatlara da yansıdı, İstanbul'da bulunan özel yurtlarda konaklamanın aylık bedeli 6 bin lirayı geçti.





- Özel yurtların yıllık ücreti üniversite fiyatlarıyla yarışıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'de 2016-2017 öğretim yılı kapsamında üniversitelerde 7 milyon 198 bin 987 öğrenci eğitim görüyor. 7 milyonu aşan öğrenci sayısı, son yıllarda özel yurt piyasasına olan iştahı da kabarttı.

Özel yurtlar verdikleri hizmetlerin sayısını artırırken, konforda da otelleri aratmaz hale geldi. Böylece Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda aylık fiyat aralıkları 150 ila 265 lira arasında değişirken, bu rakam özellerde 6 bin lirayı geçti.

Örneğin; Bilgili Holding tarafından hayata geçirilen Republika'nın Ortaköy'deki şubesindeki tek kişilik bir odanın aylık ücreti peşin ödeme yapılırsa 5 bin 590 lira.

Balkonu da olan bu tek kişilik odanın içerisinde mini bar, özel gardırop, çalışma masası, yatak, değerli eşyalar için kişisel kasa ve TV bulunuyor.

Bunun dışında spor salonu, plates odası, oyun odası, sinema salonu, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal donatıların da olduğu Republika'daki tek kişilik bir odada konaklamanın fiyatı, taksitli ödemelerde aylık 6 bin 76 liraya kadar çıkıyor.

Bu rakam 30 güne bölündüğünde, burada konaklamanın günlük bedeli 202,53 liraya denk geliyor. Yurtların 9 aylık sözleşme yaptığı baz alınırsa, bir yıllık yurt bedeli üniversite fiyatlarıyla başa baş yarışır hale gelerek, 54 bin 684 lirayı buluyor.

- "Öğrenciler, üniversitelere 10 ila 30 dakika mesafede yer alan yurtları tercih ediyor"

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin üniversite kazanması ile birlikte streslerinin bitmediğini, üniversiteye yakın ya da ulaşım alternatifleri bulunan ve sunduğu imkanlar itibarıyla ihtiyaçlarını karşılayan bir yurda yerleşmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelere 10- 30 dakika mesafede yer alan özel ve devlet yurtlarını tercih ettiğini aktaran Yazıcı, söz konusu kampüslerin alternatif ulaşım sistemlerine yakın olmalarından dolayı mesafe kaygısının ikinci planda kaldığını dile getirdi.

Yazıcı, bu durumun öğrencilerin barınma için ödedikleri ücretleri düşürdüğünden tercih sebebi olduğunun altını çizdi.

Gün geçtikçe vakıf üniversitelerinin artması sebebiyle yurt pazarında ciddi bir rekabet oluştuğuna dikkati çeken Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırımcılar hedef kitle olan öğrencilerin müzik odası, spor odası ve faaliyet odası gibi hem fiziksel hem sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlar ile birlikte, yurt içerisinde olması önem teşkil eden spor salonu, plates odası, oyun odası, sinema salonu, yemekhane ve çamaşırhane alanlarını standart olarak üretmekte ve bunlara ek olarak daha hızlı internet sağlamak adına yatırımlar yaptıkları görülüyor. Özel üniversiteler ise öğrencilerine daha kaliteli imkanlar sunabilmek için bina alarak restore etmekte ve kendisi bizzat inşa ederek kendi bünyesindeki öğrencilerin kullanımına sunuyor."





-"Özel yurtlar ağırlıklı olarak Avrupa Yakasında yoğunlaştı





Cansel Turgut Yazıcı, yurt fiyatlarındaki son dönemdeki astronomik fiyat artışlarının yurdun odalarındaki yatak sayısı, yurdun konumu, bağlı bulunduğu kurum, verilen hizmetler, kahvaltı ve diğer öğünlerdeki beslenme olanakları, servis, ortak alanlar, etüt odaları, market, kuaför ve çamaşırhaneye göre farklılaştığını söyledi.

Özel yurtların Beşiktaş, Şişli, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy gibi ağırlıklı olarak Avrupa Yakasında yoğunlaştığını belirten Yazıcı, bunların dışında faaliyetlerine izin mekanizmasının zorluğu nedeni ile "öğrenci evi", "konuk evi" ve "apart" gibi isimlerle devam eden ama amacı öğrenci konaklaması sağlayan mekanların da bulunduğunu kaydetti.

Yazıcı, ancak mayıs ayında Resmi Gazetede yayımlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" ile özel yurtlardaki denetimlerin sıklaşacağını ve mevcut yurtlara da 1 Ağustos 2019'a kadar koşullarını yönetmeliğe uygun hale getirmek için süre verildiğini anımsatarak, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

"Bu yönetmelikle yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, pansiyon, apart ve öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerden bir ay içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat etmeyenler valilikçe kapatılacak. Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) oluşturulan e-Yurt Modülü kullanılacak."