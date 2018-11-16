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Özgün helikoptere "kral" ilgisi

- Kendisi de helikopter pilotu olan Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, TUSAŞ'ın Bahreyn International Airshow'da tanıttığı T625 Genel Maksat Helikopteri ile yakından ilgilendi - Özellikle helikopterin kabin genişliğini beğenen Kral Al Halife, bir sonraki Bahreyn Airshow'da helikopterle uçma isteğini iletti

Özgün helikoptere
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri, T625 Genel Maksat Helikopteri'ne Bahreyn International Airshow'da gösterilen ilgiden memnun kaldı.

Şirket, Bahreyn'in orta kesimindeki es-Sahir Hava Üssü'nde gerçekleştirilen "airshow"a, Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirilen ve kısa süre önce ilk uçuş başarısına imza atan T625 Genel Maksat Helikopteri ile katıldı.

Etkinlik için oluşturulan statik alanda sergilenen T625 Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri heyetlerle havacılık profesyonelleri tarafından incelendi.

Alınan bilgiye göre, T625'i, Bahreyn, Cezayir ve Pakistan'ın aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden katılımcılar ziyaret etti.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ile alanı gezen Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, T625 ile çok ilgilendi.

Kendisi de helikopter pilotu olan Kral Al Halife, özellikle helikopterin kabin genişliğini beğenirken, bir sonraki Bahreyn International Airshow'da helikopterle uçma isteğini iletti.

Askeri ve sivil alanda geniş bir yelpazeye hitap eden T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Helikopterin, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim koşullarında, gerek performans ve manevra kabiliyeti gerekse sağladığı yüksek kabin/azami kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor.

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri, 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

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Bahreyn International AirshowÖzgün Helikopter ProgramıT625 Genel Maksat HelikopteriTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii
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