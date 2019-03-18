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Özhan Erem: İki televizyon kanalı satılıyor

Erem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Özhan Erem, iş dünyası ve piyasalara yönelik yayın yapan iki ekonomi kanalının satılacağını ifade etti.

Özhan Erem: İki televizyon kanalı satılıyor
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2002 yılında kurulan, iş dünyası ve piyasalara yönelik yayın yapan ekonomi kanalı Expo Channel ile Telemarketing TV satılıyor. İki kanalı da satın almak için Denge Yatırım Holding temaslara başladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada satış işlemi için gizlilik sözleşmesi imzalandı.

Denge Yatırım Holding, Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık'ı satın almak için harekete geçti. Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık AŞ'nin bünyesinde Expochanel ve Telemarketing TV bulunuyor. Gizlilik sözleşmesi imzalanan satış sürecinin tamamlanması halinde Expochanel ve Telemarketing TV'nin yeni sahibi Denge Yatırım Holding olacak. 

2002 yılında Erem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Özhan Erem tarafından kurulan. Expo Channel TV, iş ve fuar haberleriyle tanınıyordu.

2004 YILINDA KURULDU

2004 yılında kurulan Denge Yatırım Holding, ağırlıkla iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve enerji sektörlerine odaklanmış durumda.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

EXPOCHANEL TV'nin Lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin ve TELEMARKETİNG TV.'nin Lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alınmasına ilişkin görüşmeler başlamış olup, hukuki ve mali inceleme yapılabilmesi için ilgili şirketler ile şirketimiz arasında 15.03.2019 tarihinde gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
​EXPOCHANEL TVM. Özhan EremExpo Channel TVTelemarketing TV
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