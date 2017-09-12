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Özhaseki Cityscape Global İnşaat Fuarı'na katıldı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dubai'de gerçekleştirilen Cityscape Global İnşaat Fuarı'nda sektörün temsilcileriyle bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Ortadoğu'nun önemli gayrimenkul...

Özhaseki Cityscape Global İnşaat Fuarı'na katıldı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dubai'de gerçekleştirilen Cityscape Global İnşaat Fuarı'nda sektörün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Ortadoğu'nun önemli gayrimenkul fuarları arasında yer alan Cityscape Global İnşaat Fuarı'na katıldı.

Bu yıl 16'ncısı Dubai'de düzenlenen ve 100 ülkeden 50 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği belirtilen fuarda, inşaat sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Özhaseki, stantları ziyaret ederek Ortadoğu'da gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yerli ve yabancıların gayrimenkul konusundaki yatırım olanaklarını inceleyen Özhaseki, sektörde faaliyet gösteren yerli firma temsilcilerinin müteahhitlik çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

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Cityscape Global İnşaat FuarıÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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