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Özhaseki'den yeni yıl mesajı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Bu büyük millet, dedelerinden aldığı emanete nasıl sahip çıktığını, kanla alınan toprakların zamanı geldiğinde yine kanla korunacağını bir kez daha göstermiştir" - "2017 yılında yaptığımız her yatırımda, ürettiğimiz her hizmette bu kutsal ruhla hareket edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın"

Özhaseki'den yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu büyük millet, dedelerinden aldığı emanete nasıl sahip çıktığını, kanla alınan toprakların zamanı geldiğinde yine kanla korunacağını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, yayımladığı yeni yıl mesajında 2016'nın Türkiye'nin zorluklarla boğuştuğu bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Türk demokrasi tarihinin hanesine 15 Temmuz darbe girişiminin kara bir leke olarak yazıldığını aktaran Özhaseki, o gecede, genç, yaşlı, kadın milyonlarca insanın tankların önüne dikildiğini ve dünyada ilk kez, eli silahsız sivillerin kendilerine doğrultulan namluları bertaraf ettiklerini hatırlattı.

Özhaseki, mesajında şunları kaydetti:

"O gecenin sabahında ortaya çıkan manzarada bir milletin, devletinin bekası için nasıl devleşebileceği, özgürlüğü için nasıl kahramanca can verebileceği, demokrasisi için nasıl destansı bir mücadele sürdürebileceği vardı.

Çanakkale ruhu nasıl aziz ve kıymetliyse, 15 Temmuz ruhu da bir o kadar önemli bir duruş ve kararlılıktır. Çünkü bu büyük millet, dedelerinden aldığı emanete nasıl sahip çıktığını, kanla alınan toprakların zamanı geldiğinde yine kanla korunacağını bir kez daha göstermiştir. 2017 yılında yaptığımız her yatırımda, ürettiğimiz her hizmette bu kutsal ruhla hareket edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın."

Özhaseki, şehitleri rahmetle andığını belirterek, başta gaziler olmak üzere yurdun dört bir köşesinde görev yapan silahlı güçler, sınırların güvenliğini sağlayan Mehmetçikler ile büyük Türk milletinin yeni yılını kutladı.

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15 TemmuzÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiYeni Yıl Mesajı
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