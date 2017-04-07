ANKARA (AA) - Türkiye'nin taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü" ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılması ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü" ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar kapsamında yürütülen mevzuat çerçevesinde, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü sağlanarak, bunların ithali belirli bir takvim çerçevesinde azaltılıp sonlandırılıyor.

Bu kapsamda 12 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılarak, 1005/2009/AT sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Direktif ile uyum çerçevesinde, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Türkiye'nin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına, sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, uçaklarda yangın söndürücü olarak bulundurulan ve kullanımı 2016 itibarıyla mülga yönetmelik ile yasaklanan halon gazına direktife uygun kullanım istisnaları getirildi.

Soğutma ve iklimlendirme cihazlarında kullanılan ve 2015 itibariyle ithalatı yasaklanan, "Klorodiflorometan" (HCFC-22) maddesinin piyasada bulunan ekipmanların servis işlemlerinde kullanımı için ithalatı istisna olarak serbest bırakıldı. Böylece piyasa ihtiyacı karşılanabilecek ancak klorodiflorometan maddesinin ithalatı, bu maddeyi içeren ürünlerin Montreal Protokolü kapsamında gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi halinde serbest olacak.

Öte yandan kontrol altına alınan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithali yasaklanarak, yeniden dolumu yapılabilir kaplarda ithalatının da önü açıldı. Böylece aynı zamanda bertarafı zor bir atık türünün azaltılması hedeflendi.

Ayrıca, hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) dışında kalan tüm kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımı için istisnalar da belirlendi.

Yönetmelik ile ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması, ozon tabakasının korunması sağlanırken, verilen istisnalar ile ülke ihtiyaçları ve ihracatın engellenmemesi de gözetildi.

Montreal Protokolü'nün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 2012, 2014 ve 2016 yıllarında "Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası" verilmişti.

Bakanlığın, ozon tabakasının korunmasına yönelik çalışmalara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sektör ile iş birliği içerisinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi.