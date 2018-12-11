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Özyeğin Üniversitesi tarihçi Subrahmanyam'ı konuk edecek

- Dünyaca bilinen tarihçi Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, yarın Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde konferans gerçekleştirilecek

Özyeğin Üniversitesi tarihçi Subrahmanyam'ı konuk edecek
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İSTANBUL (AA) - Dünyaca bilinen tarihçi Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam Özyeğin Üniversitesi’ne geliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklere, tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam’ın konuk olacağı konferans ile devam ediyor.

Araştırma ve çalışmalarını dünya tarihinin Orta Çağ ve erken modern dönemlerine dair konularda sürdüren ve pek çok uluslararası ödüle sahip Prof. Dr. Subrahmanyam, 2004 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki University of California’da (UCLA) sosyal bilimler alanında Irving ve Jean Stone Kürsüsü Başkanlığını yürütüyor.

Subrahmanyam’ın yarın Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde düzenleyeceği konferansın başlığı ise “1680’lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler” olacak.

2012 yılında İnsani Bilimler alanına katkılarıyla Infosys Ödülü’nü alan Prof. Subrahmanyam’ın “L'inde sous les yeux de l'Europe: Mots, peuples, empires” adlı kitabı, “Musée du Quai Branly” tarafından Martine Aublet Ödülü’ne layık görülmüştü.


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özyeğin üniversitesi
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