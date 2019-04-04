İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Sağladığı Uluslararası Düzeydeki Katkı" ile dünya sıralamasında en yüksek Türk üniversitesi ve en iyi 72. üniversite olarak yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, merkezi Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği "THE Impact" üniversite genel sıralamasında, dünyanın en iyi 72. üniversitesi olma başarısı gösterdi.

En önemli değerlerinden biri "sürdürülebilirlik" olan Özyeğin Üniversitesi, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından, "toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi" olarak sıralamada yerini aldı.

Dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarısı için yürüttükleri her türlü sosyal, ekonomik ve çevresel uygulama üzerinden değerlendirerek uluslararası sıralamaların daha önce getirmediği bir bakış açısı sunan THE Impact, üniversitelerin araştırma ve eğitimin ötesinde, dünyaya sağladığı katma değeri de görünür hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla tüm dünyadan 550 üniversitenin derecelendirildiği sıralamaya göre Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 11 hedefin tümünde başarı gösterdi.

"Sorumlu Üretim ve Tüketim" alanında 24’üncü, "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" alanında 43’üncü ve "Sürdürülebilir Kentler ve Yaşam Alanları" alanında 48’inci olan Özyeğin Üniversitesi, 3 hedefte dünya sıralamasında ilk 50’de yer alma başarısına sahip oldu.

Bununla birlikte Özyeğin Üniversitesi, her üniversitenin değerlendirmeye katılmasının zorunlu olduğu "Hedefler için Ortaklıklar" alanında 98. sırada yer alarak, bu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde de değerlendirmeye alınan 550 dünya üniversitesi arasında ilk 100'e girdi.





- "Üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmaları, dünya çapında etkili olmaya devam edecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, elde edilen uluslararası başarının, üniversitenin yönetsel iradesi, bilimsel çalışmaları, iç ve dış paydaşlara sunduğu uygulamalı eğitimler ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıların dünya çapında somut bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu katkı, toplumun her kesiminden kişi ve kurumlarla iş birliği içinde başta üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi, barış, istikrar, insan hakları, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kentsel alanlarımızın inşa ve yönetiminin sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde değiştirilmesi, tüm eşitsizliklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği katma değeri yüksek çalışmaları kapsamaktadır. Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için verdiği emek ve destek her alanda devam edecektir."