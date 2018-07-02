İSTANBUL (AA) - Dünyada yeni gelişen "birlikte inovasyon" anlayışına öncülük eden Özyeğin Üniversitesi ve General Electric Türkiye, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliğinde "Ar-Ge, Dijital Dönüşüm ve Şirketlerde İnovasyon" başlığıyla ÖzÜ-X İnovasyon Buluşması'nı gerçekleştirdi.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin geliştirilmesi için iş birliği yapan Özyeğin Üniversitesi ve General Electric (GE), YASED ile birlikte endüstriyel dönüşümü ve bu dönüşümde üniversitelerin Ar-Ge katkılarını tartışmak üzere ÖzÜ-X İnovasyon Buluşması'nı düzenledi.





"Bilginin sosyo-ekonomik faydaya dönüşmesini önemsiyoruz"





Açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, GE Türkiye ile beraber başladıkları bu yolculuktaki ÖzÜ-X İnovasyon Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Dijital dönüşümü epeydir konuşuyoruz. Uluslararası dergilerdeki bilimsel makalelerin gün ışığına çıkması ve bu konunun gündeme gelmesi için çabalayan üniversitelerden biri de Özyeğin Üniversitesi. Bu yüzden kendimize girişimci, yenilikçi araştırma üniversitesi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençtürk, sorumluluklarının sadece bilgiyi üretmek ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlamakla sınırlı olmadığını, bilginin sosyoekonomik faydaya dönüşmesini de önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu tip açık inovasyon platformlarıyla bir araya gelmeyi son derece yararlı buluyoruz. Üniversitemizin 10 yıllık yolculuğunda bu kadar hızlı, başarılı ve çarpan etkisi yüksek çalışmalar yapmış olmamızın en büyük nedeni de bu. Bilgi, akademik çevre tarafından uzun yıllardır üretiliyor ancak bilgiyi değerli kılan uygulamaya geçirilmesi oluyor. Üniversitemizin temel değerlerinden biri olan sektörlerle iç içe eğitim konusu da bu noktada önem kazanıyor.

Çünkü bilgi transferi tek taraflı değil, araştırmaların uygulamaya yansıması sonucu uygulamalarda yaşanan sıkıntılar da yine bizim araştırma konularımız oluyor. Tüm taraflarla iletişimde olmanın, ortak çalışmalar yapmanın ve bu hedefle bu tip platformları oluşturmanın fayda ve verimliğine inanıyoruz. ÖzÜ-X'i eviniz ve ortak çalışma alanınız olarak görmenizi arzu ediyoruz."





- "Büyük şirketlerin geleneksel yapıları inovasyon yapmaya hala müsait değil"





GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz da dünyada dijitalleşme ve inovasyonun, 20 yılda e-ticaret, eğlence, sosyal medya gibi tüketim sektörlerini dönüştürdüğünü belirterek, "Bugünse dijital dönüşüm ve inovasyon en çok finans, enerji, sağlık, imalat sanayi gibi sektörleri etkiliyor. Tüketim sektörlerinde start-up şirketleri tek başlarına büyüyebiliyorken; sağlık ve enerji gibi endüstrilerde büyük şirketlerle iş birliği yapmaları önemli bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

GE'nin 20 ülkede yaptığı İnovasyon Barometresi araştırmasında dünyada "inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler" diyenlerin oranının 2016'da yüzde 19 iken; 2018'de yüzde 23'e yükseldiğini kaydeden Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı yanıtın oranı Türkiye'de 2016'da yüzde 17 iken 2018'de yüzde 39'a yükseldi. Ancak büyük şirketlerin geleneksel yapıları inovasyon yapmaya hala müsait değil. Bu şirketler silolar şeklinde örgütlenerek bugünkü işlerini en iyi yapmaya yönelik çalışan yapılardan oluşuyor. Gelecekte ayakta kalmalarını sağlayacak yeni işler geliştirmek için çalışma biçimlerini iyileştirmeleri ve en önemlisi de start-up'larla birlikte iş birliği yapmaları gerekiyor. Biz GE içinde 5 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümü, Özyeğin Üniversitesi ile birlikte Türkiye'deki şirketlerle de paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz."

