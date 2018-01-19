Özyurtlar Holding eğitim desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, çocuklara karnelerini dağıtarak kitap hediye etti.

Özyurtlar Holding açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle eğitime verdiği desteği sürdürüyor.

İşitme engelliler için bir anaokulu ve bir ilköğretim okulunu tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ikinci yarıyıl tatilinin başladığı karne gününde çocuklarla karne sevincini paylaştı. 2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Esenyurt’ta hizmete açılan Tamer Özyurt İlköğretim Okulu’ndaki karne törenine katılan Özyurt, çocuklara karnelerini dağıtarak kitap hediye etti.

Karne töreni öncesinde bir konuşma yapan Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, "Eğitim en önemli gündem konularımızın başında geliyor, bizler bu alanda sosyal sorumluluk projesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın bilgi çağına destek vermek ve kaliteli eğitim görmelerini sağlamak bizim en büyük arzumuz. Bu nedenle eğitim alanındaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz yakın zamanda yeni bir okulu daha hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, beş kattan ve 32 derslikten oluşan Tamer Özyurt İlköğretim İlkokulu, 4 derslikli bir anaokulunu da bünyesinde barındırıyor. Bir bilgisayar ve fen laboratuvarına ek olarak sosyal olanakları da bulunan okulda, öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için tüm detaylar yer alıyor.

Hayata geçirdiği konut projelerinin yanı sıra, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de gündeme gelen Özyurtlar Holding, çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal açıdan donanımlı yetişmesini sağlayacak yeni okulları da eğitim ve öğretim hayatına kazandırmaya devam edecek.

