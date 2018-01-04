Pakistan 1,3 milyon Afgan mültecinin kalışlarını uzattı

ANKARA (AA) - Pakistan hükümeti, ülkedeki kayıtlı 1,3 milyon Afgan mültecinin oturum iznini bu ayın sonuna kadar uzattı.

Başbakan Şahid Hakan Abbasi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017'de oturum izinleri sona eren Afganlı mültecilerin ülkedeki kalışlarının 30 Ocak'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kabinede yapılan geniş çaplı değerlendirmenin ardından kayıtlı Afgan mültecilerin kalış süreleri bir aylığına uzatılmıştır. Ayrıca mültecilerin Afganistan'a iade edilmesi konusunun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ve uluslarası camianın gündemine getirilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ekonomisinin uzun zamandır Afgan mültecilere ev sahipliği yapmanın yükünü taşıdığı kaydedilen açıklamada, mevcut şartlar altında bu yükü daha fazla taşımasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Uzmanlar, hem kış şartlarının zorluğu hem de UNCHR'nin mülteciler için oluşturduğu geri dönüş merkezlerinin mart ayına kadar kapalı olması nedeniyle Pakistan'daki Afgan mültecileri zor günlerin beklediğini ifade ediyor.

Pakistan'da 1,3 milyonu kayıtlı, 600 binden fazlası kayıtsız yaklaşık 2 milyon Afgan mülteci yaşıyor. UNCHR'nin verilerine göre, son iki yılda Pakistan'daki 600 binden Afgan mülteci ülkesine döndü.

Yakın tarihi iki işgal ve birçok iç savaşa sahne olan Afganistan'da halk, Pakistan'ı güvenli liman olarak görüyor.