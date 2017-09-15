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Pakistan Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan Şerif'in başvurusunu reddetti

- Şerif'in görevden alınmasına ilişkin kararın "gözden geçirilmesi" talebi, Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrildi

Pakistan Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan Şerif'in başvurusunu reddetti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif'in, görevden alınmasına ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini reddetti.

Selman Ekrem Raca başkanlığındaki beş yüksek mahkeme üyesinin aldığı karara göre, Şerif'in yanı sıra iki oğlu, kızı ve eski Maliye Bakanı İshak Dar'ın da "yolsuzluk" iddialarına ilişkin kararın gözden geçirilmesine yönelik başvurusu geri çevrildi.

Söz konusu karar, Şerif'in tekrar siyasete dönmesinin önünün kapanması anlamına geliyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme, Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Navaz ŞerifPakistanPanama Belgeleri
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