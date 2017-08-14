Pakistan bağımsızlığının 70. yılını kutluyor

KARAÇİ (AA) - Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, vatandaşlardan parti çıkarlarından daha fazla ülkenin geleceğini korumalarını istedi.

Pakistan, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 70. yılını kutluyor.

Başkent İslamabad ve diğer kentlerde 31 pare top atışıyla başlayan bağımsızlık günü kutlamaları için sokaklar yeşil-beyaz Pakistan bayrakları ve ulusal kahramanların posterleriyle donatıldı.

Pakistan, Türk ve Suudi gösteri uçakları, İslamabad üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bağımsızlık günü için Pakistan Meclisinde düzenlenen bayrak törenine Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang, üst düzey ordu yetkilileri ve devlet erkanı katıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen, 15 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından kutlama törenleri için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Törende yaptığı konuşmada halkını ülkenin kurucularının bilgeliğine yönelmeye çağıran Cumhurbaşkanı Hüseyin, "Bugünümüzün tüm sorunlarına çözüm özgürlük hareketimizin ve tarihimizin liderlerinin ideolojilerinde bulunmaktadır. Onları takip ederek şimdiki ve gelecekteki durumumuzu iyileştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Pakistanlılardan parti çıkarlarının ötesinde düşünerek ülkenin geleceğini korumalarını istedi.

Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang da ülkesinin Pakistan'ı "Kuşak ve Yol" projesinde önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Karaçi'de, Pakistanlılar ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti.

70 yıldır aynı sorunlar

Diğer yandan Pakistan, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen kuruluşundakilere benzer sorunlarla mücadele ediyor.

Afganistan ile sınır komşusu olan Pakistan, ülkede meydana gelen terör saldırıları ve Taliban terörü nedeniyle Kabil yönetimini suçluyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Keşmir vadisi ise1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu.

1948 ve 1965'de iki ülke Keşmir için karşı karşıya gelmişti. Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Keşmir vadisinin kuzeyindeki kısmı Azad Keşmir adıyla Pakistan'a bağlıyken, güney kısmı Cammu Keşmir adıyla Hindistan'ın kontrolünde bulunuyor.

Direniş gruplarının 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yaptığı Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında bugüne kadar 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

İki ülke orduları, Keşmir'deki sınır hattında zaman zaman karşılıklı top atışları ve küçük çaplı çatışmalara giriyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş