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Pakistan Başbakanı Abbasi, İslamabad Büyükelçisi Girgin'i kabul etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Pakistan hükümeti ve halkının Türkiye ile dostluk ilişkilerine önem verdiğini ve Türkiye hükümetiyle bağlarını güçlendirmek istediğini belirtti.Pakistan Başbakanlığından yapılan...

Pakistan Başbakanı Abbasi, İslamabad Büyükelçisi Girgin'i kabul etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Pakistan hükümeti ve halkının Türkiye ile dostluk ilişkilerine önem verdiğini ve Türkiye hükümetiyle bağlarını güçlendirmek istediğini belirtti.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Pakistan'ın yeni Başbakanı Abbasi'yi makamında ziyaret etti.

Girgin, görüşmede Abbasi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mektubunu takdim etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki bağların güçlenmeye devam etmesini umduğunu belirten Girgin, böylece iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da artacağını ifade etti.

Başbakan Abbasi, Büyükelçi Girgin'e teşekkür ederek, Pakistan hükümeti ve halkının Türkiye ile ortak tarihe, değerlere ve çıkarlara dayanan sıkı ilişkileri olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın özellikle ekonomi alanında Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istediğini kaydeden Abbasi, "Pakistan ve Türkiye iki dost ülke. Son 4 yılda ikili ilişkilerimiz derinleşti ve genişledi." ifadesini kullandı.

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