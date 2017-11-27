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Pakistan Başbakanı Abbasi Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldiği bildirildi.Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a...

Pakistan Başbakanı Abbasi Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Pakistan Başbakanı Abbasi'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, uluslararası konular ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kral Selman, görüşme sonrasında Başbakan Abbasi onuruna yemek verdi.

Pakistan Başbakanı Abbasi, Kral Selman'ın ardından Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke halkları arasında güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğuna işaret edilerek, bu çerçevede ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kral SelmanPakistanSuudi ArabistanŞahid Hakan Abbasi
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