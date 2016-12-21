Pakistan Başbakanı Şerif Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Bosna Hersek ile ticaret alanında olduğu gibi eğitim ve kültür alanlarında da iş birliğini geliştirmek için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Şerif, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

Zvizdic tarafından resmi törenle karşılanan Şerif, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, üst düzey ziyaretlerin iki ülkenin de gelişimine farklı bir dinamizm getirdiğini belirterek, Pakistan temsilcilerinin Bosna Hersek'in iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

Şerif, görüşmede iş birliğini güçlendirmek adına birçok adım atıldığı ve ikili anlaşmalar konusunda gelişme gösterildiği konusunda mutabık olduklarını kaydederek, "Ticaret alanında olduğu gibi eğitim ve kültür alanlarında da iş birliğimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Görüşmede iki ülkenin kara yolu altyapısından da bahsedildiğini aktaran Şerif, bu konuda yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Şerif, Bosna Hersek'in tekstil ve ağaç sanayi alanında kayda değer bir gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, ''Aynı zamanda Bosna Hersek oldukça canlı bir tarım sektörüne de sahip. Gelecek yıl düzenlenecek tarım fuarına Pakistanlı temsilcilerin de katılmasının kendi ürünlerini sergilemeleri için son derece iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum.'' diye konuştu.

İmzalanan vize muafiyeti anlaşmasına da değinen Şerif, "İki ülke arasında diplomatik pasaport sahibi vatandaşlara yönelik uygulanacak vize muafiyeti anlaşmasından son derece memnunum. Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'e resmi bir davette bulunduk. Kendisi davetimizi kabul etti." dedi.

Pakistan ekonomisinin hızla büyüme kaydettiğine işaret eden Şerif, "Yatırımcıların iş birliğinin güçlendirilmesi için sağlanan olanakları fark edip değerlendireceğini umuyorum.'' ifadesini kullandı.

Şerif, mevkidaşı Zvizdic ile yaptığı görüşmede birçok bölgesel ve küresel sorunun da ele alındığını aktararak, Pakistan'ın Bosna Hersek'in yanında yer aldığını vurguladı.

- Taraflar, ekonomik iş birliği geliştirme konusunda mutabık

Zivzdic de Şerif'in ziyaretinin Bosna Hersek ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu söyleyerek, Pakistan'ın son 25 yıl içerisinde, bütünlük ve egemenliğini desteklediği Bosna Hersek'e birçok alanda yardım ettiğini anımsattı.

İki ülke arasında birçok alandaki iş birliğinin gelecekte de devam edeceğine vurgu yapan Zvizdic, Pakistan'ın Bosna Hersek için yaptıklarından dolayı müteşekkir olduklarını dile getirerek, ''Özellikle ekonomik alanda iş birliğimizi geliştirmek zorunda olduğumuz konusunda mutabık kaldık." dedi.

Pakistan ile Bosna Hersek arasındaki dış ticaret hacminin son bir yıl içerisinde belirgin bir biçimde arttığını aktaran Zvizdic, tarım, tekstil ve savunma sanayi alanında iş birliği potansiyeline dikkati çekerek, ''Çok yakında bu konuda bir sözleşme imzalayacağız. Bosna Hersek ile Pakistan arasındaki ekonomik iş birliğinden sorumlu bir komisyon oluşturulacak." diye konuştu.

Şerif, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic ve konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'le de görüştü.

Şerif'in, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'le de görüşmesi planlanıyor.