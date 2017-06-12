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Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan'da

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Navaz Şerif ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi

Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Navaz Şerif ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, bir günlük resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Pakistan Başbakanı Şerif ve beraberindeki heyet ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, Mekke Emiri ve Kral Selman Müsteşarı Emir Halid Faysal bin Abdulaziz, Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Devlet Bakanı ve Kral Selman Müsteşarı Emir Mansur bin Mutab bin Abdulaziz, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Nizar bin Ubeyd Medeni, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva ve diğer yetkililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CiddePakistanSelam SarayıSuudi Arabistan
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