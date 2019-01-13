Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa dünya
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan yerli malı çağrısı

- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: - "Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, Pakistanlılara yerli malı alma çağrısında bulunuyorum"

Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan yerli malı çağrısı
banner17

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yükselen dolar fiyatları nedeniyle Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, vatandaşlarına yerli malı alma çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Alvi, yükselen dolar fiyatları nedeniyle Pakistan rupisi üzerinde bir baskı oluştuğunu belirtti.

Günlük kullanılan ürünler arasında birçok ithal ürün bulunduğunu kaydeden Alvi, "Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, Pakistanlılara yerli malı alma çağrısında bulunuyorum. Bu kriz zamanında lüks tüketimden ve zaruri olmayan ithal alımlardan kaçınmaya çalışmalıyız. Düşünürseniz günlük hayatta kullandığımız ürünler arasında birçok ithal ürün bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dolar, son bir yılda yüzde 36 değer kazanarak Pakistan rupisini karşısında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Ülkede 2018'in temmuz ayında yapılan genel seçimden bu yana sürekli olarak artış gösteren dolar, seçim öncesinde 130 Pakistan rupisinden işlem görürken 144 rupiye kadar yükselmişti.

Dolar, 2017'nin son aylarında 105 Pakistan rupisinden işlem görüyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PakistanPakistan Cumhurbaşkanı Arif AlviPakistan Rupisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1