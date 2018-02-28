Pakistan denizaltıları Türkiye'ye emanet

İSLAMABAD (AA) - İlk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren stratejik bir alanda mühendislik ihracatı yapan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Pakistan’daki iş payını artırıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu 2. Denizaltı Kontrat İmza Töreni, Pakistan Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi. Törene, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcileri katıldı.

Anlaşmayı, Pakistan Savunma Bakanlığından General Arshad Mahmood, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ve Deniz Projeleri Direktörü Savaş Onur imzaladı.

Buna göre, Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna yönelik proje, ikinci denizaltı gemisinin modernizasyonunun da eklenmesiyle genişletildi. Ana sözleşmede yer alan tüm sistemler aynı şekilde ikinci denizaltı gemisinin konfigürasyonunda yer alırken, ilk denizaltı gemisi de dahil olmak üzere muhtelif ilave sistemler konfigürasyona eklendi. Ayrıca, sözleşme değişikliğiyle üçüncü denizaltı gemisi ve muhtelif ilave sistemler de opsiyon statüsüne alındı.



- İlk denizaltı 2020’de hazır



Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna yönelik proje kapsamında STM, denizaltıların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Fransız DCNS Tersanesi ile son ana kadar zorlu ve uzun bir rekabet yaşadı. İhale sürecinin sonunda STM, Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından teknik ve ticari olarak üstün bulundu ve ana yüklenici seçilerek sözleşme imzalandı.

Modernizasyon faaliyetlerinin Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir tersanede yapılacağı projede, ilk denizaltı 2020’de teslim edilecek. Diğer denizaltıların ise 1 yıl ara ile modernize edilmesi planlanıyor.



- Türk savunma sanayisine yeni ihracat kapıları aralandı



Söz konusu projeyle ilk defa yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. Türkiye, projeyle ilk kez denizaltı tasarım ve mühendislik hizmeti ihracatı yapacak.

Proje çerçevesinde sağlanacak tasarım, mühendislik, tedarik faaliyetleriyle birlikte Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurlarına entegre lojistik destek ve eğitim hizmeti de sağlanacak.

Modernizasyon faaliyetleri kapsamında denizaltının tüm sonar süiti, periskop sistemleri, komuta kontrol sistemiyle radar ve elektronik destek sistemleri değiştirilecek. Proje çerçevesinde HAVELSAN ve ASELSAN'ın sistemleri ihraç edilecek.

Projede, STM tarafından yerli ve yabancı firmalarca sağlanacak çeşitli sistemlerin "sistem-sistem" ve "platform-sistem" entegrasyonları sağlanarak, denizaltının en kritik yapısı olan basınca dayanıklı tekne (mukavim tekne) üzerinde de modifikasyon gerçekleştirilecek.

Kritik tasarım aşamasındaki proje, Pakistan'daki kuruluşlar ve Pakistan Deniz Kuvvetleri personelinin önemli katkıları ve yakın iş birliği içinde başarıyla devam ediyor.



- Sıra MİLGEM’de



Türk savunma sanayisinin yurt dışında yürüttüğü denizcilik projelerinde Pakistan önemli bir yer tutuyor.

Pakistan ile daha önce Denizde İkmal Tankeri Projesi imzalayan ve askeri gemi bazında tek kalemde en büyük ihracatı gerçekleştiren STM, başarıyla denize indirilen gemiye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Denizaltı modernizasyonu projesi iki ülke arasında uzun yıllara dayanan denizcilik alanındaki iş birliğini daha da güçlendirdi.

İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) MİLGEM Projesi'ne yönelik nihai anlaşma öncesinde iyi niyet anlaşması imzalandı. Bu kapsamda, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 4 adet Ada sınıfı korvetin, STM ana yükleniciliğinde Denizde İkmal Tankeri Projesi'ndeki modelle Karaçi Tersanesi kabiliyetleriyle üretilmesi planlanıyor.​