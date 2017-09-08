Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf Çin'de

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve Pakistan'ın bölgesel ve uluslararası değişimlere karşı iş birliği yapacağını söyledi.

Bakan Vang, başkent Pekin’de Pakistanlı mevkidaşı Havaca Muhammed Asıf ile görüştü. Görüşmenin ardından, iki bakan Diaoyütai Devlet Konukevi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Vang, mevkidaşı Asıf ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele alarak fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Pakistan ve halkının terörden zarar gördüğünü dile getiren Vang, Çin'in Pakistan’ın terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.

İki ülkenin değişen bölgesel ve uluslararası durumlara karşı iş birliği yapacağını söyleyen Vang, Pakistan’ın Afganistan’da barışın sağlanması için yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Vang, Çin’in, Afganistan ve Pakistan arasında ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesini arzu ettiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Pekin yönetiminin Pakistan’ın çıkarlarına ve Afganistan ile ilişkilerine saygı duyduğunu ifade ederek, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasını umut ettiklerini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf da Pakistan’ın komşularıyla eşitlik çerçevesinde ilişkilerini yürütme arayışında olduğunu vurgulayarak, Pakistan ve Çin’in bölgesel ve uluslararası forumlarda birbirlerini destekleyeceğini vurguladı.

Asıf, Afganistan’da siyasi çözümün müzakerelerle sağlanması üzerinde durduklarını belirterek, Pekin yönetiminin 2013 yılında önerdiği Kuşak ve Yol Projesi'nin Pakistan ayağı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu desteklediklerini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Havace Muhammed Asıf, ziyaret kapsamında Çin'deki üst düzey temasları sürecek.



