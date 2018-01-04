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Pakistan ile Hindistan askerleri arasında çatışma

- Ççatışmada 1 Hint askeri öldü, 3 Pakistanlı sivil yaralandı

Pakistan ile Hindistan askerleri arasında çatışma

ANKARA (AA) - Pakistan ile Hindistan askerleri arasında sınır hattında yaşanan çatışmada bir Hint askeri hayatını kaybetti, 3 Pakistanlı sivil yaralandı.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hintli askerlerin sınır ötesinden açtığı provokasyon ateşine Pakistan askerlerinin de karşılık verdiği" belirtildi.

Hindistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Pakistanlı sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Pakistan ordusunun verdiği karşılık nedeniyle bir Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Hindistan ise bir askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken, ilk ateşin Pakistan tarafından geldiği iddiasında bulundu.

Pakistan ve Hindistan 2003'de sınır hattında ateşkes imzalamıştı. İki ülke arasında zaman zaman artan gerginlik nedeniyle ateşkes ihlal ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanPakistançatışma
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