Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa Rusya
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çitçiye destek
Çitçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Pakistan IMF'yle anlaştı

- Pakistan IMF'den 3 yıllık dönemde 6 milyar dolarlık yardım alacak

Pakistan IMF'yle anlaştı
banner17

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Devlet televizyonu PTV'ye konuşan Şaik, anlaşmanın 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi.

IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan görüşmelerin sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından paketin IMF tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Şaik, Pakistan'ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık destek alacağını aktardı.

IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.

İki taraf ilk olarak gelecek mali yılda oluşması beklenen 11 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması üzerinde çalışacak. Pakistan gelecek yıl elektrik ve gaz faturalarına da zam yapacak.

Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulunun özelleştirilmesi de IMF ile yapılan anlaşma kapsamında gündeme alınacak ve devletin kurum üzerindeki etkisi en aza indirilecek.

Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.

Pakistan ile IMF görüşmeleri Ağustos 2018'de Şaik'ten önceki Bakan Asad Ömer döneminde başlamıştı. Görüşmeler sürerken Ömer'le Pakistan Merkez Bankasının Başkanı da değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PakistanUluslararası Para Fonu (IMF)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5