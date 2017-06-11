Pakistan Katar'a asker göndereceği iddialarını yalanladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, bazı yabancı medya kuruluşlarınca ortaya atılan "Pakistan'ın Katar'a asker göndereceği" iddialarını reddetti.



Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yabancı medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan "Pakistan'ın Katar'a asker göndereceği" iddialarının "tamamen uydurma ve temelsiz" olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Söz konusu yalan haberler, Pakistan ve kardeş Körfez ülkeleri arasında yanlış anlaşılmaya yol açmayı hedefleyen kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Bazı medya kaynaklarında "Pakistan'ın Katar'a 20 bin asker göndereceği" yönünde haberler çıkmıştı.



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizi çözmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söylemişti.



Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili itidal çağrısı yapmıştı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.