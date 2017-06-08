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Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek

İSLAMABAD (AA) - İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi. Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile geçen yıl...

Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek

İSLAMABAD (AA) - İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi.

Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile geçen yıl imzaladığı ve 2031'e kadar geçerliliği olan 1 milyar dolarlık LNG ithalatı anlaşmasına bağlı kalacağını ifade etti.

Abbasi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Katar'a herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı için tarafların anlaşmaya sadık kalmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IthalatKatarLNGPakistan
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