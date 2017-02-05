Pakistan Milli Savunma Bakanı Asif, Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Pakistan Milli Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asif, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek İkinci Veliahtı Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Selman'ın başkent Riyad'ın Magzer bölgesindeki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

İki ülke arasında işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, ilişkilerin Suudi Arabistan ve Pakistan yararına geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

Görüşmeye ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yönetiminin sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asiri, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan'ın yanı sıra diğer bazı yetkililer katıldı.