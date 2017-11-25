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Pakistan Türkiye'den savaş helikopteri ve gemisi almayı planlıyor

- Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını açıkladı

Pakistan Türkiye'den savaş helikopteri ve gemisi almayı planlıyor

ANKARA (AA) - Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süren iş birliğine ve ikili ilişkilere vurgu yaparak Pakistan'ın T-129 ATAK helikopterini satın almakla ilgilendiğini belirtti.

Hüseyin, helikopter satışına ilişkin sürecin "yüzde 90'ının" tamamlandığını, tekliflerin incelendiğini ve mali yönlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Hüseyin ayrıca MİLGEM projesi çerçevesinde Pakistan için yakın gelecekte 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi'de olmak üzere 4 geminin inşa edileceğini belirtti.

Türkiye'nin de Pakistan'dan 52 "Super Mushshak" eğitim uçağı alacağını dile getiren Hüseyin, "Birçok ülke bu uçağı kullanıyor. Pilotların temel eğitimi için çok iyi bir eğitim uçağı." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Türkiye'nin Pakistan'dan kendi üretimleri olan JF-17 savaş uçağı satın alma konusunu da gözden geçirdiğini söyledi.

- Terörle mücadele

Hüseyin, Pakistan silahlı kuvvetlerinin terörle mücadele çerçevesinde 2014 yılından bu yana Zar-i-Azb operasyonunu ve bu yıl şubat ayında başlayan Radd-ül-Fasaad'ı yürüttüğünü belirterek geçmişte Pakistan'da bir yılda yaklaşık bin 500 terör olayının meydana geldiğini, bu sayının senede 30 ila 40'a düşürüldüğünü söyledi.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, terör örgütü DEAŞ ve Taliban'ın varlık gösterdiği Afganistan için de barışın hakim olduğu ülke haline gelmesi temennisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Donanma GemisiPakistan Savunma Bakanı Rana Tanvir HüseyinSaldırı Helikopteri
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