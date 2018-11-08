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Pakistan Türkiye'yi CPEC'e davet etti

- Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser: - "CPEC, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan'a ekonomik anlamda faydalı olacaktır. Türkiye'nin katılımı tüm bölge ülkelerinin yararına"

Pakistan Türkiye'yi CPEC'e davet etti
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İSLAMABAD (AA) - Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Türkiye'nin, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine katılmasını istedi.

Parlamentoda Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'u kabul eden Kaiser, Pakistan devlet radyosuna açıklamalarda bulundu.

Kaiser, "Pakistan, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor ve yeni hükümet bu ilişkileri daha ileri taşıyarak güçlendirmek istiyor." diye konuştu.

Geçen aylarda Suudi Arabistan'ın da katıldığı yaklaşık 75 milyar dolarlık projeye Türkiye'yi de davet eden Kaiser, "CPEC, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan'a ekonomik anlamda faydalı olacaktır. Türkiye'nin katılımı tüm bölge ülkelerinin yararına." dedi.

Yurdakul da Türkiye'nin Pakistan'la ilişkilerine önemsediğini belirterek, bu nedenle ilişkilerin gelişmesi için gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

Yurdakul, Kaiser'i, 14 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak Kudüs İçin Parlamenterler Birliği toplantısına davet etti.

- CPEC projesi

Çin ile Pakistan arasında 2014'te yapılan anlaşmayla hayata geçen CPEC, Çin'in Sincan eyaletinden başlayıp Pakistan'ın Gvadar limanında sona eriyor.

Kara yolu, demir yolu, petrol ve gaz boru hattı, petrol rafinerisi ve liman gibi büyük projeleri barındıran CPEC, Çin'e, Afrika ve Ortadoğu'ya kısa ve ucuz yoldan ulaşım sağlayacak.

CPEC, Pakistan'ı ise Çin mallarının dünyaya açıldığı ülke haline getirirken ayrıca ülkede yeni iş alanları oluşmasını sağlayacak.

Projeye geçen aylarda katılan Suudi Arabistan ise ülkesinin en büyük ikinci petrol rafinerisini Pakistan'da kurma kararı aldı. Bu sayede Suudi Arabistan petrolü Pakistan üzerinden Çin'e daha kısa sürede ulaştırılacak.


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Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa YurdakulPakistanPakistan Meclis Başkanı Asad Kaiser
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