Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Pakistan'da 7 polis kaçırıldı

- Polisleri kaçıran çetenin üyeleri, hapisteki destekçilerinin serbest bırakılmasını istedi

Pakistan'da 7 polis kaçırıldı

MULTAN (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletindeki ormanlık alanda 7 polis kaçırıldı.

Üst düzey polis memuru Atiq Tahir, günün erken saatlerinde Indus Nehri kıyısındaki ormanlık alandaki bir karakoldan Pencap'ın Rajanpur bölgesine bağlı Rojhan kentine botla dönen polislerin bir çete tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Tahir, takviye polis kuvvetleri ile zırhlı araçların ormanlık alana sevk edildiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir polis yetkilisi de çetenin elindeki polislerin serbest bırakılması için bölgede etkili olan kişilerle görüştüklerini ifade etti.

Yetkili, çete üyelerinin polisleri serbest bırakma karşılığında, tutuklu olan destekçilerinin salıverilmesini istediğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PakistanPencapPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5