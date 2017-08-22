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Pakistan'da dang humması salgını

- Salgın, 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı

Pakistan'da dang humması salgını

PEŞAVER (AA) - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde dang humması 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Hayber Pahtunhva Sağlık Bakanı Şahram Han Tarakai, son 10 günde binden fazla kişinin yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurduğunu belirtti.

Hastalardan 793’ünün tedavi sonrası taburcu edildiğini kaydeden Tarakai, 217 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

İnsanları panik olmamaları konusunda uyaran Tarakai, salgının önüne geçilmesi için çöp toplama ve sivrisineklerin üreme alanlarının temizlenmesi kampanyalarının başlatıldığını dile getirdi.

Pakistan’da haziran-eylül arası süren muson yağmurları dang humması salgınlarına yol açıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Dang HummasıPakistan
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