Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Günü'nün 26. yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen programda konuşan Pakistan Plan Komisyonu Başkan Yardımcısı Sertaç Aziz, EİT plan komisyonu toplantısının gelecek ay Pakistan'da düzenleneceğini belirterek "Bu önemli toplantıda, EİT'ye üye ülkeler arasında siyasi ve ekonomik ilişkileri nasıl güçlendirebileceğimizi konuşacağız." dedi.

Programda konuşma yapan Pakistan Dışişleri Sekreteri Tehmina Janjua de, üye ülkeler arasındaki ticaretin ve birliğe üye ülke halkları arasındaki iletişimin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıya Aziz ve Janjua'nın yanı sıra Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in de aralarında bulunduğu EİT'ye üye ülkelerin büyükelçileri katıldı.

EİT, Türkiye, Pakistan ve İran tarafından 1985 yılında kuruldu.

Üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak amacıyla kurulan örgüte, 28 Kasım 1992'de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da dahil oldu. Bu tarih EİT günü olarak kutlanıyor.



