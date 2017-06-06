Pakistan'da hat sergisi

İSLAMABAD (AA) - Hattat Ferhat Kurlu'ya ait hat sergisi, Pakistanlıların beğenisine sunuldu.

Başkent İslamabad'da Serena Hotel'deki Sat Rang galerisinde Pakistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinin desteğiyle açılan sergiye ilgi yoğun oldu.

Kurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat sanatında Türkiye'nin dünyada öncü olduğunu belirterek, Pakistanlıların bu sanat dalına ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de yaptığı konuşmada, Pakistan ile Türkiye ilişkilerinin 70. yılında benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Hat sergisi, yarın da ülkenin kültür merkezi Lahor kentinde sanatseverlerle buluşacak.

- Kurlu'nun sanat yaşamı

Hattat Ferhat Kurlu, 1976'da Fatsa'da doğdu. Yurt içinde ve dışında ondan fazla karma sergiye katılan Kurlu, İstanbul'da ve civar illerde birçok cami ile mescidin, çeşmenin kitabe, kubbe, kuşak ve mermer yazılarını yazdı.

Kurlu, 100 hilye-i şerif, 40 özgün sülüs, celi-sülüs esere imza attı. Kurlu, çalışmalarına ve hat derslerine görev yaptığı Şişli Müftülüğüne bağlı Nişantaşı Meşrutiyet-Hamidiye Camisi'nde devam ediyor.



