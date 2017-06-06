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Pakistan'da iftar sofralarını samosa ve pakora süslüyor

- Yağda kızartılarak hazırlanan pakora ve samosa, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor - İslamabad'ın işlek çarşılarındaki satıcılar, iftarda müşterilerine sıcak samosa sunabilmek için zamanla yarışıyor - Pakistanlılar, oruçlarını ağır yemekler yerine samosa, pakora ve ruhafza (gül suyu) ile açmayı tercih ediyor

Pakistan'da iftar sofralarını samosa ve pakora süslüyor

İSLAMABAD (AA) - YUSUF HATİP - Pakistan'ın geleneksel yemeklerinden samosa ve pakora, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ortadoğu'da "semuse" olarak da bilinen ve bir börek türü olan samosa, kıyma ve patatesle hazırlanıyor.

İçinde sebze ve soğan bulunan pakora ise nohut unundan yapılıyor ve yağda kızartılarak pişiriliyor.

Pakistanlıların en çok sevdiği iftariyelikler arasında yer alan samosa ve pakoraya ilgi, bu ramazanda da yoğundu. Başkent İslamabad’ın işlek çarşılarındaki satıcılar, iftarda müşterilerine sıcak samosa sunabilmek için zamanla yarışıyor.

Başkentin G-9 bölgesinde yer alan ve Karaçi Kampani olarak bilinen çarşı, halkın samosa almak için en çok tercih ettiği yerler arasında ilk sırada geliyor. İftara doğru yağda kızaran samosalar, tanesi yaklaşık 30 kuruştan satılıyor.

Çarşı esnafı, "Ramazan ayında yüzümüz gülüyor. Satışlarımız arttığı için mutluyuz. İnsanlar, samosa tezgahlarının önünde kuyruklar oluşturuyor." diye konuştu.

Evine samosa götürmek üzere tezgahın önünde bekleyen bir Pakistanlı da "Geleneksel tatlarımızdan samosa ve pakorayı eve sıcak yetiştirmek gerekiyor. O nedenle iftara yakın satın alıyoruz." dedi.

Pakistanlılar, oruçlarını ağır yemekler yerine samosa, pakora ve ruhafza (gül suyu) ile açmayı tercih ediyor. Daha sonra el birliğiyle sofralar toplanıyor, yerine hasır ve kilimler serilerek akşam namazı kılınıyor. Namazdan sonra camilerde, evlerde ya da lokantalarda akşam yemeğine geçiliyor.

Samosanın geçmişinin MÖ 500'lere kadar uzandığı tahmin ediliyor. Tarihi kayıtlar, samosanın Pers imparatorlarının da sevdiği yiyecekler arasında yer aldığını gösteriyor.

Güney Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilen samosa, dünyanın dört bir yanına yayılmış. Samosa, Kenya’da çayın yanında tüketiliyor ve "sambussa” olarak adlandırılıyor. Mercimekli, etli ya da tavuklu olarak hazırlanan sambussa, kızartılarak ya da fırında pişiriliyor.


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İslamabadPakistanPakoraRamazanSamosa
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