Pakistan’da İslam’a hakarete ölüm cezası

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da ilk kez bir kişi, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği için idama mahkum edildi.

Mahkeme, 30 yaşındaki Teymur Raza'yı sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında İslam’a hakaret niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırdı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, mart ayında yaptığı açıklamada, sosyal medyada dine hakaret içeren paylaşımlara karşı mücadeleye destek vereceğini belirtmiş ve bunları "affedilemeyecek bir suç" olarak nitelendirmişti.