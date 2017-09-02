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Pakistan'da Kurban Bayramı

- Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da bin adet kurban kesti

Pakistan'da Kurban Bayramı

VEHARİ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) vekalet yolu ile Pakistan'da bin adet büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor.

Birçok Müslüman ülkeden farklı olarak Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başladığı Pakistan'da, başta başkent İslamabad olmak üzere büyük kentler Karaçi ve Lahor'da yüz binlerce Müslüman bayram namazı için camilere gitti.

Kılınan bayram namazların ardından kurbanlarını kesen Pakistanlılara Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları da eşlik etti.

TDV gönüllüleri, ülkenin orta kesiminde yer alan Multan kenti yakınlarındaki Vehari bölgesinde 800, Karaçi'de 150, kuzeydeki Keşmir bölgesinde de 50 adet olmak üzere toplam bin büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.

Pakistan'da bu yıl TDV adına yapılan kurban organizasyonunun başında olan Ali Ergün Özkan, AA muhabirine, Pakistan'a 8 kişilik bir ekip ile geldiklerini belirterek, "TDV olarak kardeş ülke Pakistan'ın bu yıl da yanındayız. Pakistan'da, toplamda vekalet yolu ile bin adet büyükbaş kurban kesiyoruz. Bu da 7 bin hisseye tekabül ediyor. Anadolu insanı bir kez daha cömert tavrını ortaya koyarak Pakistanlı kardeşlerine yardım elini uzattı. Yapılacak dağıtımlar neticesinde 85 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.


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İslamabadKurban BayramıMultanPakistanTürkiye Diyanet VakfıVehari
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