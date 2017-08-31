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Pakistan'da muson yağmurları 11 can aldı

KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın güneyinde etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Karaçi Belediye Başkan Yardımcısı Arşad Vohra, gazetecilere yaptığı...

Pakistan'da muson yağmurları 11 can aldı

KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın güneyinde etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Karaçi Belediye Başkan Yardımcısı Arşad Vohra, gazetecilere yaptığı açıklamada kentte etkili olan yağışların elektrik kaçaklarına ve çatıların çökmesine yol açtığını belirtti.

Yağmurlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getiren Vohra, arama kurtarma ekipleri yetersiz kaldığı için ordunun bölgeye yardıma çağrıldığını söyledi.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde vatandaşların yollarda araçlarının içinde mahsur kaldığı görüldü.

Pakistan'da 2014'te muson yağmurları nedeniyle Çenab Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pencap eyaletinde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ülke, tarihinin en büyük sel felaketini ise 2010 yılında İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamış, 20 milyona yakın kişi sellerden etkilenmiş, 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.


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Muson YağmurlarıPakistan
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