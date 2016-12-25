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Pakistan'da Noel kutlamaları

- Başkent İslamabad'daki Hristiyanlar, Noel'i kutladı

Pakistan'da Noel kutlamaları

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yaşayan Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel’i kutladı.

Genellikle bulundukları şehirlerde sadece kendilerinin bir arada olduğu küçük mahallelerde yaşayan Pakistanlı Hristiyanlar, Noel coşkusunu yaşadı.

İslamabad'daki Hristiyan mahallesinde duvarlar rengarenk ışıklandırılırken, burada akşam saatlerinde toplanan aileler Noel'i bir arada kutladı. Havanın soğuk olması nedeniyle bazı gençler ateş yakarak, Noel şarkıları söyledi. Çocukların da konfeti atarak eğlendiği kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan, Pakistan polisi, kutlamanın yapıldığı mahalle çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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