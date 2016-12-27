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Pakistan'da sahte içkiden ölümler

- Ülkede 12 kişinin, sahte içki içmeleri nedeniyle öldüğü açıklandı

Pakistan'da sahte içkiden ölümler

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da, Noel kutlamaları sırasında sahte içki tüketen 12 Hristiyan hayatını kaybetti.

Pakistanlı emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sahte içki içen 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sahte alkol kullanımına bağlı olarak rahatsızlanan 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren yetkililer, bunlardan 4'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, sahte içki sattıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığını da duyurdu.

İçki satışının yasak olduğu Pakistan'da, Müslüman olmayanlar lisanslı marketlerden alkol satın alabiliyor.

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AlkolNoelPakistan
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