Pakistan'da seçim yasasında değişiklik protesto ediliyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere operasyon düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da Feyzabad Kavşağı'nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu kapatan çoğunluğu "Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi" üyesi göstericilere bu sabah yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi müdahale etti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesine göstericilerin taşlarla karşılık verdiği, bu sırada başından yaralanan bir polis memurunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Operasyonda 14'ü polis 67 kişinin yaralandığı, onlarca kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, protestoların ardından ay başında seçim yasasındaki tartışmalı değişikliği iptal etmişti.

Protestocular ise seçim yasasındaki değişiklikle ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını ve Adalet Bakanı Zahid Hamid'in istifasını talep ediyordu.

Ekim ayında seçim yasasında yapılan değişiklikle milletvekili adaylarının imzaladığı metinde "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir" ibaresi "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir" olarak değiştirilmiş ve tepkilere neden olmuştu.

Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi, özellikle "dine hakaret" iddialarına yönelik protestolarla tanınıyor. Kadim Hüseyin Rizvi liderliğindeki hareket, son zamanlarda siyasi alanda da faaliyetleriyle gündeme geliyor.







