Pakistan'da Şerif'in eşi ara seçime girecek

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da Anayasa Mahkemesinin kararıyla başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Navaz Şerif'in eşi Gülsüm Navaz'ın, Mecliste eşinden boşalan koltuk için aday gösterildiği bildirildi.

Şerif'in iktidardaki partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz'ın (PML-N) Ulusal Meclis milletvekili ve aynı zamanda damadı olan Muhammad Safdar, yaptığı açıklamada, Gülsüm Navaz'ın adaylık belgelerini Lahor kentindeki Seçim Komisyonu'na teslim ettiğini belirtti.

Safdar, Gülsüm Navaz'ın Meclise gireceğini ifade etti.

Gülsüm Navaz'ın, parlamentoda PML-N'ye liderlik etmesi bekleniyor.

Navaz Şerif'ten boşalan Meclis koltuğu için yapılacak ara seçim eylül ayı başında gerçekleştirilecek.

Pakistan'da 1 Ağustos'ta başbakanlık koltuğuna geçici olarak, eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi oturmuştu.

Ülkeyi ara seçime kadar yönetecek kabine, 4 Ağustos'ta göreve başlamıştı. Kabinenin, Navaz Şerif’in kardeşi Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif başbakan olana kadar, yaklaşık 45 gün boyunca geçici olarak görev yapması bekleniyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle, Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmiş ve Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.