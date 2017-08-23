Pakistan'da Şerif'in eşi kanser teşhisine rağmen milletvekili adayı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da Anayasa Mahkemesinin kararıyla başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Navaz Şerif'in eşi Gülsüm Navaz'ın, kendisine gırtlak kanseri teşhisi konmasına rağmen mecliste eşinden boşalan koltuk için aday olacağı açıklandı.

Pakistan İletişim Bakanı Meryem Aurangzeb, gırtlak kanseri teşhisi konan Gülsüm Navaz'ın Londra'da tedavi gördüğünü ve gelecek ay Lahor'da yapılacak seçimler için ülkesine dönmeyi planladığını belirtti.

Navaz'ın hastalığının ilk aşamalarda olduğunu söyleyen Aurangzeb, Navaz'ı "cesur bir kadın" olarak niteledi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva da Navaz Şerif'i arayarak eşine acil şifalar diledi.

Şerif'in iktidardaki partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz'ın (PML-N) Ulusal Meclis milletvekili ve damadı Muhammed Safdar, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gülsüm Navaz'ın adaylık belgelerini Lahor kentindeki Seçim Komisyonuna teslim ettiğini duyurmuştu.

Pakistan'da 1 Ağustos'ta başbakanlığa geçici olarak eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmiş ve Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.



