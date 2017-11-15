Pakistan'da silahlı saldırı: 4 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Kuetta kentinde üst düzey emniyet yetkilisinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polis yetkilisi Muhammed İlyas ve ailesinin bulunduğu araca yönelik saldırıda İlyas, oğlu, gelini ve torunu yaşamını yitirdi.

Bölgeden kaçan saldırganların bulunması için operasyon başlatıldı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Geçen hafta da Kuetta'da polise yönelik intihar saldırısında 3 polis hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.