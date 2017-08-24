Pakistan'da sularda arsenik uyarısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da en az 50 milyon kişi kullandıkları yer altı suları nedeniyle arsenik zehirlenmesi riski altında bulunuyor.

Ülkede su kalitesine ilişkin yapılan bir çalışma, İndus Vadisi'ndeki kirli yer altı sularının arsenik zehirlenmesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, 2013 - 2015 arasında, yaklaşık bin 200 yer altı suyu pompasının test edilmesiyle elde edilen su kalitesi verileri ve yüzey eğimi, toprak içeriği gibi jeolojik unsurlar göz önünde bulundurularak 'büyük ihtimalle kirlilik içeren' bölgeleri gösteren bir harita çıkarıldı.

Araştırmacılar, 88 milyon kişinin yüksek riskli bölgelerde yaşadığını belirlerken yer altı suyu kullanan en az 50 milyon kişinin de zehirlenme riski taşıdığına dikkati çekti.

Araştırmada, detaylandırılan yüksek riskli alanların, İndus Nehri'nin Umman Denizi'ne dökülmeden önce orta ve alt kademeleri ile kollarını içerdiğine işaret edildi.

Pakistan Su Kaynaklarını Araştırma Konseyi Başkanı Lubna Bukhari, ülkenin yer altı akiferlerinden giderek daha fazla ve rastgele yararlanıldığı için bazı bölgelerde arsenik seviyesinin arttığından haberdar olduklarını kaydetti.

Bukhari, kural ve yönetmelik eksikliği nedeniyle, insanların yer altı sularını bilinçsizce sömürdüğünü, bunun da arsenik seviyesini yükselttiğini dile getirdi.

Araştırmaya öncülük eden İsviçre Federal Su Bilim ve Teknoloji Enstitüsünde görevli Joel Podgorski de arsenik zehirlenmesi riski taşıyanların sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek İndus Vaidisi'ndeki tüm içme sularının en kısa sürede testten geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Hindistan ve Bangladeş'ten geçen Ganj Nehri boyunca yer alan benzer jeolojik bölgelerde de arsenik kirliliğine rastlanıldığına değinildi.

Pakistan meclisine geçen yıl sunulan bir araştırmada, 24 bölgedeki 2 bin 807 köyün su kaynaklarının içmek için güvenli olmadığına işaret edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, bir litre suda 10 mikrogramdan (0,01 miligram) fazla arsenik bulunması tehlikeli sayılırken dünyada, arsenik bulaşmış sulardan yaklaşık 150 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.



