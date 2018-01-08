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Pakistan'da terör olayları azaldı

- Terör olaylarında 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16'lık düşüş yaşandı - Güvenlik için en büyük tehdit Pakistan Talibanı olmaya devam ederken DEAŞ güçlendi

Pakistan'da terör olayları azaldı

ANKARA (AA) - Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsünün (PIPS) yayınladığı Pakistan'ın 2017 Güvenlik Raporu'na göre geçen yılki terör olaylarında yüzde 16'lık azalma yaşandı.

PIPS'ın raporuna göre, 2017'de Pakistan'da 24'ü intihar saldırısı olmak üzere 370 terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 815 kişi hayatını kaybetti, bin 736 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da 2016'da 441 terör saldırısı yaşanmış, 908 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke güvenliği için en büyük tehdidin Pakistan Talibanı (TTP) olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör saldırının yüzde 58'lik kısmının TTP tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca DEAŞ terör örgütünün bölgede güç kazanmaya başladığına dikkat çekilerek, örgütün geçen yılki 8 terör saldırısını üstlendiği ve bu saldırılarda 153 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

PIPS'ın raporunda, Hindistan, İran ve Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik sınır ötesi saldırılarda ciddi artış görüldüğü, 177 saldırıda 188 kişinin öldüğü kaydedildi.

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Güvenlik RaporuPakistanTerör
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