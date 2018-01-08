Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Pakistan'daki Afgan mülteciler oturum izinlerinin uzatılmasını istiyor

- İslamabad'daki Afgan mülteci kampı sorumlusu Gül: - "Eğer Afganistan'a dönmek zorunda kalırsak bizi orada belirsiz bir gelecek bekliyor" - İslamabad'daki kampta doğan ve öz vatanlarını hiç görmeyen yüzlerce mülteci çocuktan biri olan Ömer: - "Burada doğdum, çocukluğum burada geçti. Buranın dilini konuşuyorum. Afganistan'a dönersem ne yapacağımı bilmiyorum"

Pakistan'daki Afgan mülteciler oturum izinlerinin uzatılmasını istiyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED SEMİH UĞURLU / MUSTAFA DEVECİ - Pakistan'da yaşayan Afgan mülteciler, 30 Ocak'ta dolacak oturum izinlerinin uzatılmasını istiyor.

Pakistan hükümetinin beklenin aksine geçen yıl sonunda biten oturum izinlerini yalnızca 30 günlüğüne uzatma kararı, ülkede yaşayan 1,3 milyon kayıtlı Afgan mülteci arasında endişeye neden oldu.

Başkent İslamabad'daki Afgan mülteci kampı sorumlusu Sana Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada Pakistan'da kalmak istediklerini dile getirdi.

Uzun yıllardır Pakistan'da yaşadıklarını ve burada en azından başlarını sokacak bir yuvaları olduğunu söyleyen Gül, "Eğer ki Afganistan'a dönmek zorunda kalırsak ne gidecek bir evimiz ne de orada bize sahip çıkacak bir kimse var. Daha önce binlerce mülteci, Pakistan'dan Afganistan'a döndü. Çoğu başını sokacak bir yer bile bulamadı." dedi.

Gül, kamptaki hayat şartlarının zor olmasına rağmen mültecilerin burada yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Afgan mültecilerin 30 yılı aşkın süredir Pakistan'da yaşadığını belirten Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Oturum iznimiz, sadece 30 gün uzatıldı. Pakistan çıkın gidin derse biz bir ay içinde nereye gidelim? Bu kış şartlarında çoluk çocuk nasıl yola çıkalım? Gitmek istesek bile yol parasını nereden bulalım?"

"Eğer Afganistan'a dönmek zorunda kalırsak bizi orada belirsiz bir gelecek bekliyor." diyen Sana Gül, Pakistan kalış sürelerini uzatmazsa ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

- "Afganistan'a dönersem ne yapacağımı bilmiyorum"

İslamabad'daki kampta doğan ve öz vatanlarını hiç görmeyen yüzlerce mülteci çocuktan biri olan 14 yaşındaki Atikullah Ömer de doğup büyüdüğü Pakistan'a alıştığını söyledi.

Ömer, "Afganistan'a dönersem ne yapacağım? Burada doğdum, çocukluğum burada geçti. Buranın dilini konuşuyorum. Afganistan'a dönersem ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Afgan mültecilerin büyük bir kısmı, 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin 9 yıldan uzun süren işgali sırasında ülkelerinden kaçarak Pakistan'a yerleşmişti. Mülteciler, Sovyet işgalinin ardından yaşanan iç çatışmalar ve daha sonra da 2001'deki ABD işgali sonucu ülkede istikrarın sağlanamaması nedeniyle ülkelerine geri dönememişti.

Pakistan'da halihazırda 1,3 milyonu kayıtlı, 600 binden fazlası da kaçak olmak üzere 2 milyona yakın Afgan mülteci yaşıyor. Bu mültecilerden 10 bini, İslamabad'daki kampta kalıyor. Diğerleri ise Pakistan'ın kuzeyindeki eyaletlerdeki mülteci kamplarına dağılmış durumda.

Hükümet, 31 Aralık 2017'de oturum izinleri dolan 1,3 milyon kayıtlı Afgan mültecinin kalış süresini 30 gün uzatma kararı almıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanMülteciPakistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5