Pakistan'daki operasyon konusunda ordudan tavsiye

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Ordu Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın, başkent İslamabad'da iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere düzenlenen operasyon konusunda Başbakan Şahid Hakan Abbasi'ye tavsiyede bulunduğu bildirildi.

Ordunun medya dairesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir polis memurunun yaşamını yitirdiği, 45'i polis 130 kişinin yaralandığı operasyon üzerine Bacva'nın Abbasi'yi telefonla arayarak oturma eyleminin olaysız sona erdirilmesi önerisi getirdiği belirtildi.

Bacva'nın görüşmede "ulusal çıkar ve uyuma zarar verecek şiddetten her iki tarafından kaçınması gerektiğini" dile getirdiği ifade edildi.

Abbasi'nin sözcüsü de Başbakanın durumu yakından takip ettiğini ve hali hazırda göstericilerin barışçıl biçimde dağıtılması konusunda yetkililere talimat verdiğini açıkladı.

Rawalpindi'yi İslamabad'a bağlayan Feyzabad Kavşağı'ndaki operasyon üzerine Karaçi, Haydarabad, Sukkur, Mirpur Asad Keşmir, Tando Allahyar, Jacobabad, Çakwal, Sabrial, Lahor, Faysalabad ve Gujranwala'da da gösteriler düzenlendiği kaydedildi.

Bu arada bazı göstericilerin İçişleri Bakanı Nisar Ali Han'ın Rawalpindi'deki evine saldırdığı ve ana giriş kapısını kırdığı bildirildi.

Haber kanallarının operasyonu yayınlanmaları engellendi, Pakistan hükümeti, İslamabad ve Rawalpindi'de Facebook, Twitter ve Youtube'u kapattı.

Operasyon, göstericilere dağılmaları için son olarak verilen sürenin dolması üzerine düzenlendi.

Pakistan'da protestolara neden olan seçim yasasındaki değişiklik İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, sonrasında Pakistan meclisi yasada değişiklik yaparak tartışmalı cümleyi eski haline getirmişti.

Yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi bu sabah Feyzabad Kavşağı'nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu kapatan çoğunluğu "Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi" üyesi göstericilere müdahale etmişti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesine göstericilerin taşlarla karşılık verdiği, bu sırada başından yaralanan bir polis memurunun yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden doktor Altaf Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyon sırasında yaralanan 45'i polis 130 kişiyi tedavi altına aldıklarını söylemişti.

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında 150 göstericiyi de gözaltına aldığı kaydedilmişti.

Protestocular seçim yasasındaki değişiklikle ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını ve Adalet Bakanı Zahid Hamid'in istifasını talep ediyordu.

Ekim ayında seçim yasasında yapılan değişiklikle milletvekili adaylarının imzaladığı metinde "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir" ibaresi "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir" olarak değiştirilmiş ve tepkilere neden olmuştu.

Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi, özellikle "dine hakaret" iddialarına yönelik protestolarla tanınıyor. Kadim Hüseyin Rizvi liderliğindeki hareket, son zamanlarda siyasi alanda da faaliyetleriyle gündeme geliyor.



