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Pakistan'dan Hindistan'a protesto notası

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığının, Hindistan'ın Yüksek Temsilci Yardımcısı JP Singh'i Bakanlığa çağırarak protesto notası verdiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hint ordusunun, Pakistan kontrolünde bulunan...

Pakistan'dan Hindistan'a protesto notası

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığının, Hindistan'ın Yüksek Temsilci Yardımcısı JP Singh'i Bakanlığa çağırarak protesto notası verdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hint ordusunun, Pakistan kontrolünde bulunan Azad Keşmir bölgesindeki Fatehpur kasabasında dün gece düzenlediği havan topu saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirmesi üzerine Singh'in Bakanlığa çağırılarak protesto notası verildiği belirtildi.

Saldırının "ateşkesin sebepsiz yere ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Sivillerin hedef alınması gerçekten elim bir olaydır, insan haklarına, şerefine ve insani hukuka aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Pakistan polisinden yapılan açıklamada, Fatehpur kasabasına dün gece Hindistan tarafından havan topu saldırısı düzenlendiği, saldırıda bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Himalayalar'da, Hindistan ve Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında zaman zaman taraflar arasında çatışmalar çıkıyor. Her iki taraf da diğerini 2003 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.




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Anahtar Kelimeler:
Azad KeşmirHindistanPakistan
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