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Pakistan'dan Katar krizine arabuluculuk teklifi

- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, krizin taraflarını uzlaştırmak için çaba sarf edeceğini bildirdi

Pakistan'dan Katar krizine arabuluculuk teklifi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krize çözüm bulmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, Başbakan Şerif, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere bindiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şerif, ilk adım olarak, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleri arasındaki gerginliği sona erdirmeye yönelik gayret sarf edeceğini ifade etti.

Bölgedeki krizden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Şerif, Pakistan'ın krizin diplomasi yoluyla çözülmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için bu ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planlayan Şerif'in, ardından Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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KatarKrizPakistanSuudi ArabistanUzlaşı
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