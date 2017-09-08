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Pakistan'dan Myanmar'a kınama

- Başbakanlık Ofisi: - "Pakistan hükümeti, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin bulunduğu masum Arakan halkına yönelik 'soğukkanlı ve duyarsız soykırımı' kınamaktadır"

Pakistan'dan Myanmar'a kınama

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar "soğukkanlı ve duyarsız bir soykırım" olarak nitelendirilerek kınandı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Pakistan hükümeti, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin bulunduğu masum Arakan halkına yönelik 'soğukkanlı ve duyarsız soykırımı' kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Katliamın doğrudan Myanmar hükümeti tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, savunmasız sivillere yönelik barbarca ve vahşice uygulamaların, devlet terörü teşkil ettiği belirtildi.

"Söz konusu vahşet, Myanmar liderlerinin büyük iki yüzlülüğünü ortaya koymaktadır." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, Myanmar'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye katliamları hemen durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'den Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulmasında öncü rol oynaması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanKınamaPakistan
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