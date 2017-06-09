Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Pakistan'ın ŞİO'ya tam üye olması

- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, üyeliği "tarihi bir gün" olarak tanımladı

Pakistan'ın ŞİO'ya tam üye olması

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ülkesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİO) tam üye olmasını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ülkesinin örgüte tam üyeliğinin onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada, Hindistan'ı da üyeliğe kabul edilmesi dolayısıyla kutladı.

Pakistan'ın ŞİO üyeliğinin "tarihi bir gün" olduğunu belirten Şerif, "Liderler olarak, gelecek nesillere çatışma ve düşmanlığın zehirli sonuçlarını değil, barış ve dostluğu miras bırakmalıyız." dedi.

Şerif, önümüzdeki yıllarda ŞİO'nun Asya Pasifik, Doğu Asya, Batı Asya ve Atlantik bölgeleri arasında güçlü bağların kurulmasına öncülük edeceğine işaret etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, "ŞİO üyeleri arasında 5 yıl boyunca iyi komşuluk ilişkileri kurma" önerisini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Şerif, "ŞİO bize güven inşa etme ve ortak refahın gözetildiği ekonomik kalkınma için güçlü bir zemin sunuyor. Dahası terörizmle mücadele, silahlanmanın azaltılması, yoksulluğunun önüne geçilmesi, salgın hastalıklarla mücadele ve iklim değişikliğinin önlenmesi için de bize yardım ediyor." diye konuştu.

Şerif ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) çerçevesinde Pakistan'da hayata geçirilen projelerin ŞİO'ya da katkı sunacağını dile getirdi.

ŞİO'da 2005 yılından beri gözlemci ülke statüsünde bulunan Pakistan, 2010'da tam üyelik başvurusunda bulundu. 2015'te Rusya'nın Ufa kentinde düzenlen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde Pakistan'ın üyeliğe kabul edilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Pakistan ve Hindistan'ın ŞİO üyeliği, örgüte sonradan kabul edilen ilk üyeler olmaları dolayısıyla da ayrı bir önem taşıyor.

- Türkiye diyalog ortağı

ŞİÖ, 2001 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Örgüt, üye devletler arasında siyasi, ticari, ekonomik, bilim, kültür, eğitim ve başka alanlarda karşılıklı iş birliği ve güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye 6-7 Haziran 2012'de Pekin'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde oybirliğiyle diyalog ortaklığına kabul edilmişti.

Örgütün sekretaryası Çin'in başkenti Pekin'de, "Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu" da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunuyor.

Örgüt, düzenli olarak toplanan Devlet Başkanları Konseyi ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin yanı sıra sekretarya, Bölgesel Anti-Terör Yapısı, Dışişleri Bakanları Konseyi gibi yapılardan oluşuyor.

ŞİO'nun 8 üyesinin yanı sıra 4 gözlemcisi ve 6 diyalog ortağı bulunuyor.

Gözlemci ülkeler, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan'dan oluşuyor.

Örgütün diyalog ortakları ise Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Ermenistan.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
PakistanŞİÖüye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5