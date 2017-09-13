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Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Gazi Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anıtkabir'i ziyaret etti.Beraberindeki büyükelçilik çalışanlarıyla ellerinde Türkiye ve Pakistan bayraklarını taşıyan çocuklarla Aslanlı Yol'dan yürüyen...

Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Gazi Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki büyükelçilik çalışanlarıyla ellerinde Türkiye ve Pakistan bayraklarını taşıyan çocuklarla Aslanlı Yol'dan yürüyen Gazi, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gazi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gazi, deftere şunları yazdı:

"Pakistan'ın Türkiye'ye yeni akredite büyükelçisi olarak Anıtkabir'i ziyaret etmek ve bir asker, devlet adamı, reformcu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Türkiye ve Pakistan uluslararası ilişkilerde benzersiz ve eşi olmayan bir dostluğun keyfini çıkarmaktadır. Türkiye ile dost olmak Pakistan'ın kanında vardır. Pakistan Büyükelçisi olarak, atalarımız tarafından beslenmiş kutsal bir güvenle eşdeğer olan bu ilişkiye naçizane bir şekilde katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği."


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Anahtar Kelimeler:
AnıtkabirAnkaraBüyükelçiPakistan
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